В Тюмени рассказали о судьбе жильцов загоревшегося жилого дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. После пожара, произошедшего накануне в многоэтажном доме в Тюмени, в гостинице, где был развернут пункт временного размещения (ПВР), остаются 15 человек, сообщил во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Сергей Юсько.

Как ранее сообщалось, в доме №4 на улице Олимпийская в понедельник горел утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи квадратных метрах. Из помещений вывели 184 человека. На месте ЧП было обнаружено тело погибшего мужчины. По факту пожара возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

"В гостинице "Колос" находятся 15 человек, в том числе один ребенок. Остальные разместились у родственников", — сказал Юсько, отметив, что в здании сейчас работают следственные органы, после них дом осмотрит комиссия, которая оценит ущерб.