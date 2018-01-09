В Кузбассе в результате ДТП с грузовиком погибли четыре взрослых и ребенок

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП на трассе в Гурьевском районе Кемеровской области, в котором погибли пять человек — четверо взрослых и 10-летний мальчик, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, авария произошла накануне около 23.20 (19.20 мск) на 177-м километре трассы "Кузбасс – Алтай". Здесь столкнулись автомобиль Kia Ceed и грузовик Volvo.

"По предварительным данным, водитель Kia уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе, 10-летний мальчик", — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства автоаварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.