В Кузбассе в результате ДТП с грузовиком погибли четыре взрослых и ребенок

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП на трассе в Гурьевском районе Кемеровской области, в котором погибли пять человек — четверо взрослых и 10-летний мальчик, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.
"По предварительным данным, водитель Kia уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, в том числе, 10-летний мальчик", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства автоаварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.