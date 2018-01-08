В Екатеринбурге потушили пожар на складе пластика

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пожар на складском помещении на западной окраине Екатеринбурга потушен, сообщает в понедельник управление МЧС по Свердловской области.

"Пожарные 3,5 часа боролись с огнем на складе с сырьем для производства пластиковой тары. Девятого января в 01.30 (8 января 23.30 мск) огонь удалось ликвидировать, ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 21.37 (19.37 мск). В тушении участвовали более 50 человек и 20 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.