В Екатеринбурге вспыхнул склад пластика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв – РИА Новости. Складское помещение загорелось на западной окраине Екатеринбурга, сообщает в понедельник управление МЧС по Свердловской области.

По данным главка, информация о возгорании поступила в 21.37 (19.37 мск). В тушении участвуют более 50 человек и 20 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

"Пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга ликвидируют пожар на Промышленном проезде в складском помещении, где, по предварительным данным, находится сырье для производства пластиковой тары… Предварительная площадь пожара составляет 400 квадратных метров", — уточняет ведомство.

По информации МЧС, высокая температура и сильное задымление осложняют работу пожарных.

"Все усилия огнеборцев направлены на недопущение распространения огня. С автолестниц пожарные производят тушение кровли склада, тушение огня внутри помещения осуществляют звенья газодымозащитной службы", — сообщает управление.