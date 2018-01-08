В Тюмени после пожара в многоэтажном доме завели дело

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Уголовное дело по статье "поджог" возбуждено после крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени, сообщает в понедельник СУСК по области.

Как ранее сообщалось, в доме №4 на улице Олимпийская в понедельник горел утеплитель на фасаде девятиэтажного жилого дома. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако ликвидировать пожар удалось лишь на 1,5 тысячи "квадратов".

"По версии следствия, в вечернее время 8 января 2018 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога", предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома, кроме того, в ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

Все жильцы дома эвакуированы, следователи осматривают место происшествие и выясняют причины произошедшего, отметили в СУСК. На месте пожара находится руководство следственного управления, ход расследования и выяснение причин произошедшего находятся на особом контроле руководителя регионального управления СК.