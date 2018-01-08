Источник сообщил о взрыве гранаты во дворе частного дома в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 8 янв – РИА Новости. Автомобиль Mercedes-Benz сгорел в результате взрыва гранаты во дворе частного дома в Назрани, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

"В ночь на понедельник на улице Цороева в Назрани во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто не пострадал, сгорела находившаяся во дворе автомашина Mercedes ", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что повреждения получил еще один автомобиль. Обстоятельства произошедшего выясняются.