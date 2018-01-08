В Волгоградской области полицейские сняли на видео погоню со стрельбой

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Полиция города Волжский Волгоградской области сняла на видео погоню за пьяным водителем.
В ролике полиция тщетно пытается заставить нарушителя на ВАЗ-2107 остановиться, после чего открывает по его автомобилю огонь из табельного оружия. В конце видео пьяного водителя задерживают.
Как сообщает портал "Блокнот Волжский", после того, как полицейские повредили задние колеса жигулей, водитель попытался сбить сотрудника ГИБДД.
Нарушителем оказался пьяный житель Среднеахтубинского района.