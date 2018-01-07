В Балашихе пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На пятом километре федеральной автодороги М7 "Волга" в Балашихе столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка. По предварительным данным, пострадали пять человек", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт ДТП. По предварительным данным полиции, в аварии пострадали пять человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.