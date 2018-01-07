На Эльбрусе сорвался альпинист из Астрахани

Вид на Эльбрус снятый с Международной космической станции. Архивное фото

Вид на Эльбрус снятый с Международной космической станции. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 7 янв – РИА Новости. Альпинист из Астрахани сорвался во время восхождения на Эльбрус, на его поиски выдвинулась группа спасателей, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

"В 12.54 мск в воскресенье поступило сообщение, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров сорвался альпинист из Астрахани", — говорится в сообщении.

На поиски спортсмена выдвинулась группа из шести спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.