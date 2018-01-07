В Нижегородской области после ДТП с пятью погибшими возбудили дело

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Нижегородской области, в котором погибли пять человек, сообщается на сайте областного ГУ МВД.

В субботу около 8.00 мск на 212-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в Починковском районе столкнулись автомобиль ВАЗ-2114 и бензовоз MAN. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и находившиеся в нем четыре пассажира.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.