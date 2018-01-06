В Рязани столкнулись маршрутка и троллейбус, среди пострадавших есть дети

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 янв — РИА Новости. Восемь человек, включая троих детей, попали в больницу после столкновения маршрутного такси с троллейбусом в Рязани в субботу, сообщило УМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в 17.20 мск на улице Ленина.

"Маршрутное такси, следовавшее в направлении площади Театральной, столкнулось с троллейбусом, следовавшим в попутном направлении… Пострадали водитель и семь пассажиров маршрутного такси, из них трое несовершеннолетних. Все пострадавшие были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель маршрутки не соблюдал безопасную дистанцию между транспортными средствами.

"Водитель маршрутного такси, которое попало в ДТП, в прошлом году неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, и сегодня он в очередной раз привлечен за нарушение ПДД. По факту этого ДТП будет проведена тщательная проверка, которая непосредственно коснется и организатора пассажирской перевозки", — сообщило УМВД.