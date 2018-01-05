МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Балалаечник коллектива "Русская песня" Дмитрий Калинин, также известный как CrazyBalalaika, погиб. Об этом сообщило Управление культуры города Набережные Челны в социальной сети ВКонтакте.

"Управление культуры Исполнительного комитета города Набережные Челны выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной балалаечника Дмитрия Калинина и разделяет горечь утраты", — сообщили в ведомстве.

Публикация от @lizaalert Дек 28, 2017 at 12:58 PST

Информацию о смерти 41-летнего музыканта подтверждают волонтеры поисково-спасательного отряда "LizaAlert". Как сообщается на сайте организации, последний раз балалаечника видели утром 27 декабря на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Тело Калинина было обнаружено 31 декабря.