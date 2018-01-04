ГИБДД сообщило о росте числа пострадавших в ДТП на Киевском шоссе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя машинами в новой Москве возросло до четырёх, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в столичном главке ГИБДД сообщили, что при столкновении автомобилей Audi и Dodge на 60-м километре Киевского шоссе пострадали два человека.

"Количество пострадавших увеличилось до четырех: ещё два человека обратились за помощью", — сказал собеседник агентства.

При этом источник в экстренных службах столицы ранее сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, шесть человек, в том числе дети, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на Киевском шоссе. Представитель Московского авиационного центра (МАЦ) уточнил РИА Новости, что ДТП произошло между населенными пунктами Рассудово и Киевский. По его словам, одного ребенка и двух взрослых, пострадавших при автомобильной аварии в новой Москве, эвакуировали с места ДТП медицинские вертолеты.