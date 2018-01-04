В ДТП в Татарстане погибли четыре человека

КАЗАНЬ, 4 янв — РИА Новости. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Татарстане, погибли четыре человека, еще четверо пострадали, сообщает МВД по Татарстану.
В результате ДТП, по данным МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2114 и три его пассажира от травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в Арскую центральную районную больницу. Водитель машины Hyundai Creta и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний, доставлены в Арскую больницу.