В ДТП в Татарстане погибли четыре человека

КАЗАНЬ, 4 янв — РИА Новости. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Татарстане, погибли четыре человека, еще четверо пострадали, сообщает МВД по Татарстану.

"В 14.00 4 января в Пестречинском районе на 63-м километре автодороги Казань – Шемордан водитель автомобиля Hyundai Creta 1982 года рождения, по предварительным данным, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1981 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП, по данным МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2114 и три его пассажира от травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ-2114 доставлен в Арскую центральную районную больницу. Водитель машины Hyundai Creta и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний, доставлены в Арскую больницу.