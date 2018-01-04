В Уфе пассажир такси, протаранившего здание полиции, танцевал в отделении

УФА, 4 янв — РИА Новости. В интернете появилась видеозапись того, как пассажир такси, по вине которого автомобиль врезался в здание отдела полиции в Уфе, танцевал в дежурной части.

В среду вечером автомобиль Daewoo Nexia въехал в здание полиции Октябрьского района Уфы. Выяснилось, что в момент инцидента водителя не было за рулем, он находился в здании отдела полиции, где пояснял правоохранителям, что в его автомобиле находится неадекватный пассажир. В это время пассажир, сидящий на заднем сиденье, спустил ручной тормоз автомобиля, машина скатилась и врезалась в стеклянную парадную здания.

В четверг в интернет появилось видео про продолжение истории с задержанным пассажиром. Мужчина, находясь в помещении отделения полиции, сначала ходит из угла в угол, а когда неизвестные включают музыку, он начинает танцевать.

На видео слышно, как неизвестные спрашивают его имя и смеются над его движениями.