Прокуратура начала проверку после пожара в обувном цехе под Новосибирском

Пожар на складе под Новосибирском (9)

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании с обувным производством в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. 4 января 2018

НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Прокуратура проверит соблюдение местными властями законов в связи с крупным пожаром в обувном цехе в поселке Чернореченский Новосибирской области, сообщает надзорное ведомство.

По данным ГУМЧС в поселке Чернореченский Искитимского района горит производственное помещение, в котором располагалось производство обуви. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 2 тысячи квадратных метров. По данным источника в оперативном штабе на месте ЧС, при пожаре погибли десять человек.

"Сегодня утром, 4 января 2018 года, в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области произошел пожар. Около 08.00 (04.00 мск) загорелся цех (склад) по производству обуви. В результате пожара, по предварительным данным, погибло девять человек (в том числе, возможно, иностранные граждане)", — говорится в сообщении.

Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев работает на месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов. По предварительным данным прокуратуры, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.

"Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета", — говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий ответственных должностных лиц, отметили в ведомстве.