Прокуратура начала проверку после пожара в обувном цехе под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 4 янв — РИА Новости. Прокуратура проверит соблюдение местными властями законов в связи с крупным пожаром в обувном цехе в поселке Чернореченский Новосибирской области, сообщает надзорное ведомство.
"Сегодня утром, 4 января 2018 года, в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области произошел пожар. Около 08.00 (04.00 мск) загорелся цех (склад) по производству обуви. В результате пожара, по предварительным данным, погибло девять человек (в том числе, возможно, иностранные граждане)", — говорится в сообщении.
Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев работает на месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов. По предварительным данным прокуратуры, возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки.
"Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления и контроля (противопожарного надзора и миграционной службы) законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета", — говорится в сообщении. В ходе проверки прокуратура даст оценку законности и полноты действий ответственных должностных лиц, отметили в ведомстве.