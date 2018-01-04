При пожаре в Новосибирской области также погиб россиянин, сообщил источник

Пожар на складе под Новосибирском (9)

Пожар на обувном производстве в Новосибирской области. 4 января 2018

Пожар на обувном производстве в Новосибирской области. 4 января 2018

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Семь граждан Китая, двое граждан Киргизии и один россиянин погибли, по предварительным данным, при пожаре на складе в Новосибирской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в цехе по производству обуви в Искитимском районе региона поступило еще в 09.00 местного времени (05.00 мск). Работу огнеборцев существенно осложняло задымление и особенности строения здания ангарного типа. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор завалов и проливка конструкций.