Ликвидированного в Чечне убийцу полицейского ранее судили за участие в НВФ

ГРОЗНЫЙ, 4 дек — РИА Новости. Ликвидированный в ходе полицейской спецоперации мужчина, расстрелявший накануне начальника отделения полиции села Автуры в Чечне, был ранее осужден за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), сообщили РИА Новости в четверг в МВД по республике.

В среду 27-летний житель села Автуры Шалинского района республики Хамзат Баймурадов при выходе из сельского магазина расстрелял начальника поселкового отделения полиции Абубакара Устарханова и скрылся с места происшествия на автомобиле полицейского. В ходе спецоперации в четверг утром Баймурадов был блокирован полицейскими на окраине Автуров и уничтожен при оказании сопротивления.

"Баймурадов, бывший сотрудник правоохранительных органов, был осужден ранее по статье 208 УК РФ "организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", — отметил собеседник агентства.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту убийства полицейского по статье 317 УК РФ "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и 226 — "хищение оружия".

"Проводится расследование, подробности в интересах следствия не разглашаются", — заявил в четверг РИА Новости представитель ведомства.