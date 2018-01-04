Источник: десять человек погибли при пожаре на складе под Новосибирском

Пожар на складе под Новосибирском (9)

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Десять человек погибли при пожаре на обувном складе в Новосибирской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании в поселке Чернореченский в Искитимском районе поступило в областной главк МЧС в 09:00 по местному времени (05:00 мск).

Пожар локализовали на площади две тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом строения.

Ведется разбор завалов. Спасательные работы осложняют погодные условия: температура воздуха в Чернореченском —35 градусов.

© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области Пожар на обувном производстве в Новосибирской области. 4 января 2018 © Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области Пожар на обувном производстве в Новосибирской области. 4 января 2018 На месте работают следователи. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

В ГУМЧС отметили, что густой черный дым, образующийся при горении синтетических материалов, не представляет угрозы населению. Проводятся замеры концентрации токсичных веществ в воздухе.

На место выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Прокуратура проверит соблюдение местными властями "законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета". Возбуждено уголовное дело.