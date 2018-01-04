В Чечне ликвидировали убийцу главы отделения полиции

ГРОЗНЫЙ, 4 янв — РИА Новости. В Чечне ликвидировали мужчину, расстрелявшего начальника отделения полиции села Автуры, сообщил РИА Новости министр внутренних дел региона Руслан Алханов.

Полицейские и военнослужащие Росгвардии выяснили, где находится подозреваемый, и блокировали его на окраине селения.

"При задержании он оказал сопротивление и был уничтожен ответным огнем", — рассказал Алханов.

Среди участников спецоперации пострадавших нет.

Мужчина, которого разыскивали за убийство, — 27-летний житель Автуры Хамзат Баймурадов. У него уже была судимость. Накануне источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемый ранее работал в правоохранительных органах республики.

Предполагается, что он напал на главу отделения полиции Абубакара Устарханова, когда тот выходил из магазина. Преступник выстрелил ему в спину и скрылся на автомобиле жертвы. Через некоторое время машину нашли на окраине села.