У берегов Камчатки водолазы ведут работы по спасению потерявшего ход судна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 янв — РИА Новости. Спасательное судно "Преданный" пришло на помощь траулеру "Юго-Восток-1", потерявшему ход у берегов Камчатки, водолазы ведут работы по освобождению винта судна от намотавшегося троса, сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что на винт судна "Юго-Восток-1" намотался швартовый конец другого судна. В результате инцидента траулер потерял ход. Угрозы судну и экипажу нет. Рядом находятся два судна — "Юго-Восток-7" и "Мыс Орлова", которые в случае необходимости готовы оказать помощь. Для устранения аварийной ситуации во вторник к месту происшествия было направлено спасательное судно "Преданный".

"Судно "Преданный" успешно осуществило переход и подошло к месту аварии. Водолазная группа приступила к работам по освобождению винта траулера "Юго-Востока-1" от намотавшегося троса. Погода в том районе благоприятная. Как только работы завершатся, судно сможет продолжить ход", — сказал дежурный спасательного подцентра.

Он также отметил, что рядом находится траулер "Виктория". Ранее ряд СМИ сообщал, что оно также потеряло ход, однако в подцентре эту информацию назвали недостоверной, добавив, что экипаж судна просто решил провести профилактический осмотр двигателя.

"Водолазы с "Преданного" осмотрят траулер после того, как завершат работы на аварийном судне", — добавил дежурный.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, на большом рыболовецком морозильном траулере "Юго-Восток-1" находятся 84 человека, на среднем рыболовецком морозильном траулере "Виктория-1" — 86 человек. Первое судно принадлежит ООО "Моррыбпром", второе — ООО "Акрос". Суда находятся на расстоянии 40 километров друг от друга.