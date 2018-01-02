На Камчатке судно потеряло ход из-за намотки каната на винт

ВЛАДИВОСТОК, 2 янв – РИА Новости. Судно "Юго-Восток-1" потеряло ход у Камчатки из-за намотавшегося на винт троса, на помощь идет спасательное судно "Преданный", сообщил РИА Новости представитель морского спасательного подцентра Петропавловска-Камчатского.

"Судно "Юго-Восток-1" держим на контроле, на винт намотался швартовый конец другого судна. Ему на помощь идет спасатель "Преданный". Но угрозы судну и экипажу нет, рядом находятся два судна "Юго-Восток-7" и "Мыс Орлова", в случае шторма они готовы прийти на помощь, но в ближайшие 3 суток погода будет нормальная", — сказал собеседник агентства.

Как он отметил, информация ряда СМИ о потере хода траулером "Виктория" недостоверна.

"Это не так, судно на ходу, они просто решили провести профилактический осмотр двигателя", — сказал представитель морского спасательного подцентра, добавив, что водолазы с "Преданного" осмотрят траулер, когда будут прибудут в тот район.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, на большом рыболовецком морозильном траулере "Юго-Восток-1" находятся 84 человека, на среднем рыболовецком морозильном траулере "Виктория-1" — 86 человек. Первое судно принадлежит ООО "Моррыбпром", второе — ООО "Акрос". Суда находятся на расстоянии 40 километров друг от друга.

По данным источника, спасательное судно "Преданный" подойдет к большому морозильному рыболовецкому траулеру "Юго-Восток-1" ориентировочно к 18.00 мск во вторник.