В Красноярском крае три человека погибли от отравления продуктами горения

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в Красноярском крае от отравления продуктами горения, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Заломова в Лесосибирске пострадали пять человек, из них три человека, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар локализован на площади 130 квадратных метров. Из горящего здания эвакуированы более 80 человек.

Для пострадавших жильцов развернут пункт временного размещения на лыжной базе "Снежная".