В Саратове угонщик разбил чужую машину, уходя от полицейской погони

САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. Житель Саратовской области на угнанном автомобиле пытался скрыться от полицейской погони, но вылетел в кювет, повредил машину и угодил в больницу, сообщили в понедельник в пресс-службе областного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел вечером в воскресенье в селе Новосельское Аркадакского района Саратовской области, когда местный житель оставил автомобиль Nissan Almera с ключами возле дома, а сам зашел к родителям поздравить их с Новым годом.

"Начальник участковых уполномоченных полиции находился в селе на профилактическом обходе, незамедлительно прибыл по вызову и совместно с потерпевшим организовал преследование, в ходе которого задержан 32-летний житель Аркадака, который в пяти километрах от Новосельского не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был госпитализирован с травмами", — сообщили в главке.

В ведомстве отметили, что автомобиль с техническими повреждениями вернули хозяину, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Угон автомобиля", с него взято обязательство о явке. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.