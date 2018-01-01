Названа возможная причина возгорания новогодней елки в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 янв — РИА Новости. Предварительной причиной возгорания новогодней ёлки на площади в Южно-Сахалинске назвали неудачный запуск петарды, сообщает в понедельник пресс-служба мэрии города.

"Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард", — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник в самом центре Южно-Сахалинска в разгар новогодних гуляний загорелась 25-метровая искусственная ёлка. Пожарным, которые, по данным МЧС, прибыли на место через минуту, оставалось лишь пролить металлический каркас новогоднего дерева. Погибших и пострадавших нет.

По информации пресс-службы мэрии, сейчас на площади Ленина завершается демонтаж каркаса. На её месте в ближайшие сутки установят 12-метровую елку, украшавшую городской парк.

Ранее мэрия заявляла, что создана специальная комиссия по расследованию инцидента.