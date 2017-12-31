"Ничего страшного": полыхающая елка в Южно-Сахалинске попала на видео

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. В сети появилось видео горящей новогодней елки в центре Южно-Сахалинска. Ролик опубликован на YouTube.

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На записи слышно, как ведущий мероприятия предлагает собравшимсявместе пошуметьна фоне полыхающего дерева. При этом он просит празднующихне подходить близко к елочкеи настаивает на том, что ничего страшного не произошло.

В городской администрации заявили РИА Новости, что происшествие будет расследовано. "По факту произошедшего по поручению мэра города Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц", — отметили в пресс-службе.

Елку высотой 25 метров установили в середине декабря. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили о возгорании искусственной ели в Центральном парке Астаны.