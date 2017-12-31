В Красноярском крае в результате ДТП с автобусом погиб человек

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Рейсовый автобус и две легковушки столкнулись на трассе "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края: один человек погиб, пострадали трое, в том числе два ребенка, сообщается на сайте УГИБДД ГУ МВД по краю.
"В результате аварии водитель Mercedes погиб, три его пассажира, двое из которых дети 2012 и 2015 годов рождения, получили травмы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дети перевозились с помощью детских удерживающих устройств. Также в ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля Nissan.
В момент аварии в салоне автобуса находилось 33 пассажира, никто не пострадал. Работает следственно-оперативная группа, обстоятельства происшедшего устанавливаются.