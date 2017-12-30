В Воронеже эвакуировали несколько торговых центров

ВОРОНЕЖ, 30 дек — РИА Новости. Эвакуация нескольких торговых центров проходит в Воронеже, сообщил в субботу РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

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Информация об эвакуации начала появляться около часа назад в соцсетях. По данным очевидцев, сперва эвакуировали торговый центр "Московский проспект", затем — "Галерею Чижова", "Арену", "Максимир", "Армаду" и "Град". СМИ сообщили также об эвакуации торгового центра "Атмосфера".

"Есть такая информация", — сказал представитель управления ГО и ЧС.

В ГУМВД Воронежской области РИА Новости также подтвердили происходящее.

"Сообщения поступали, проводится проверка", — сказал представитель главного управления МВД по региону.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.