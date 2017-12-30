В Свердловской области в двухэтажном доме взорвался газ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в многоквартирном жилом доме в Камышловском районе Свердловской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате взрыва газового баллона в 18-квартирном двухэтажном жилом доме в населенном пункте Галкинское пострадали четыре человека, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших, среди которых ребенок, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Несущие конструкции дома не повреждены, нарушено остекление квартир. Обстоятельства взрыва уточняются.