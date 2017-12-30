На Ямале три человека попали в больницу после пожара в многоэтажном доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 дек — РИА Новости. В результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Ноябрьске (ЯНАО) госпитализированы три человека, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям в 2.15 по местному времени (0.15 мск).

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался густой черный дым из окон квартиры на четвертом этаже. Пожарные немедленно приступили к спасению людей и тушению пожара. При помощи автолестницы и спасательных устройств удалось спасти из горящего здания 11 человек, из них три человека доставлены в городскую больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение получаса, огнем повреждена одна квартира. Выясняются причины случившегося.

В прошлые выходные в ямальском селе Красноселькуп произошел ночной пожар в частично расселенном деревянном доме на 16 квартир. В результате инцидента погибли 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".