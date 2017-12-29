Пять человек погибли в крупном ДТП в Алтайском крае, сообщил источник

БАРНАУЛ, 29 дек — РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ночь на субботу в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Алтайском крае, сообщил РИА Новости источник правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в Алейском районе Алтайского края произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли пять человек, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю на 140 км автодороги Барнаул-Рубцовск произошло столкновение автомобилей Toyota Carina и Renault Fluence.

На оперативное событие реагировали 20 человек личного состава оперативных служб и восемь единиц техники.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, из-за сильной метели и ветра, видимость на трассах Алтая практически нулевая.