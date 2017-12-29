Верховный суд России 20 марта рассмотрит иск Telegram к ФСБ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Верховный суд России 20 марта рассмотрит по существу иск юристов Telegram об отмене приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений, сообщается в карточке дела.

"Иск принят к производству. Рассмотрение по существу назначено на 20 марта", — отмечается в карточке дела.

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просит ВС РФ признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432, которым утвержден порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования.

По мнению юристов, оспариваемый приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.