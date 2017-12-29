Защита обжаловала приговор ростовского ревнивца, взорвавшего соперника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек — РИА Новости, Иван Капустин. Защита ростовчанина Эдуарда Шарапова, который, как установил суд, в борьбе за сердце женщины взорвал соперника самодельной бомбой-фонариком, обжаловала приговор, сообщила РИА Новости адвокат осужденного Виктория Кондратенко.

В начале апреля прохожему в Ростове-на-Дону оторвало кисть на одной руке и пальцы на другой после того, как он попытался проверить лежавший на тротуаре возле лицея бесхозный фонарик, который оказался бомбой. Суд установил, что это было намеренное покушение на жизнь, и приговорил Шарапова к 11,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей.

"Краткая апелляционная жалоба в суд подана, полный текст апелляционной жалобы будем подавать уже 9-10 января ", — пояснила Кондратенко.

По данным СК РФ, Шарапов решил убить знакомого, с которым конкурировал за сердце женщины. Шарапов знал, каким путем потерпевший идет на работу, и рано утром 6 апреля положил бомбу-фонарик на его пути, надеясь, что тот заинтересуется предметом. Так и получилось.