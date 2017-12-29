Суд в Татарстане вынес приговор членам ОПГ "Братва", обвиняемым в убийствах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек — РИА Новости. Верховный суд Татарстана огласил приговор по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группировки "Братва", которые обвинялись в совершении ряда тяжких преступлений, сообщила республиканская прокуратура.

В ведомстве уточнили, что перед судом предстали 33-летний Максим Ионов и 14 его сообщников. Суд установил, что в 2012 году Ионов создал организованную группу "Братва", в которую вошли еще 14 соучастников. Он это сделал, по данным прокуратуры, для усиления криминального влияния среди противоборствующих преступных группировок в городе Лениногорск в Татарстане.

Как установило следствие, в 2012-2014 годах соучастники совершали нападения на граждан, в том числе на участников противоборствующей им группировки "Спортсмены". Отмечается, что осужденные избивали их обрезками арматуры, в результате двое человек из ОПГ Спортсмены" были убиты, еще троим удалось выжить.

Кроме того, был поврежден автомобиль, принадлежащий одному из потерпевших. По данным следствия, в декабре 2012 года соучастники избили одного из предпринимателей Лениногорска, принуждая его отказаться от сделки и продать им комплекс административных и производственных помещений.

В октябре 2013 года под угрозой физической расправы осужденные вымогали у другого бизнесмена 15 тысяч рублей, а когда тот отказался, избили его.

Суд признал мужчин виновными в зависимости от роли в совершении убийства, покушения на убийство, вымогательстве, принуждению к отказу от совершения сделки под угрозой насилия, в умышленном причинению тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, причинению средней тяжести вреда здоровью, в повреждении чужого имущества, а также в причинении легкого вреда здоровью.

"В ходе следствия фигуранты дела свою вину не признали. Суд приговорил Ионова к 21 году лишения свободы, 11 человек группировки осуждены на срок от 8 до 19 лет в колонии строгого режима. Двое подсудимых получили 2 года условно с испытательным сроком на 3 года, еще одному назначен штраф в 20 тысяч рублей", — отмечается в сообщении прокуратуры.