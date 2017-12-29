Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Томска

НОВОСИБИРСК, 29 дек — РИА Новости. Сотрудники силовых структур, проводившие в пятницу проверки сообщений о минировании шести торговых центров в Томске, не обнаружили взрывных устройств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее пресс-служба обладминистрации сообщила, что 29 декабря в Томске вновь произошла "атака телефонного терроризма". В шесть торговых центров Томска поступили звонки о "минировании", причем, по информации спецслужб, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом. Проводилась эвакуация и обследование помещений.

"Никаких взрывных устройств не обнаружено, но проверки по всем сообщения продолжаются", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, замгубернатора Томской области по безопасности Игорь Толстоносов подчеркнул, что администрация региона, управления ФСБ и МВД России по региону держат ситуацию под полным контролем. Устанавливаются организаторы провокации.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России.

Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.

По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.