Силовики не нашли взрывных устройств в торговых центрах Томска

НОВОСИБИРСК, 29 дек — РИА Новости. Сотрудники силовых структур, проводившие в пятницу проверки сообщений о минировании шести торговых центров в Томске, не обнаружили взрывных устройств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Никаких взрывных устройств не обнаружено, но проверки по всем сообщения продолжаются", — сообщил собеседник агентства.
Как сообщалось, замгубернатора Томской области по безопасности Игорь Толстоносов подчеркнул, что администрация региона, управления ФСБ и МВД России по региону держат ситуацию под полным контролем. Устанавливаются организаторы провокации.
Как заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже оценивается в несколько миллиардов рублей. Ведомство считает кибератакой на Россию волну ложных сообщений об угрозе взрывов. Основная часть звонков исходила с мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады.
По факту ложных сообщений о терроризме в этом году было возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.