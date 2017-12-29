В Новосибирске двух мужчин обвинили в убийстве студентки

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Следователи в Новосибирске предъявили двум мужчинам обвинение в совместном умышленном убийстве 19-летней студентки, которую они заманили в частный дом предложением работы, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

По данным регионального главка МВД, 21 декабря с заявлением о безвестном исчезновении 19-летней дочери обратился житель Первомайского района Новосибирска. Мужчина пояснил, что утром девушка вышла из дома и не вернулась. Телефон разыскиваемой был недоступен. На розыск без вести пропавшей был ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Новосибирска и области. В итоге тело девушки было обнаружено 23 декабря в лесополосе, а через несколько дней были задержаны двое мужчин 26 и 28 лет, подозреваемые в ее убийстве.

"Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору", — говорится в сообщении.

По данным СУ СК, студентка одного из местных вузов приехала в один из домов в Советском районе Новосибирска для уборки помещения, что подтверждают показания свидетелей и обвиняемых. Обвиняемые "под предлогом уборки дома пригласили девушку к себе, убили ее и спрятали тело. По данным некоторых СМИ, девушка планировала устроиться на работу гувернанткой. В интересах следствия детали совершения преступления пока не раскрываются.

"Следственное управление обращает внимание, что негативная информация об образе жизни потерпевшей, обсуждаемая в социальных сетях и на информационных ресурсах, в том числе в период, предшествовавший совершению преступления, не соответствует действительности", — отметили в СК.