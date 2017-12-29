На трассе в Югре столкнулись легковушка и грузовик, три человека погибли

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 дек — РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, авария с участием автомобиля Mitsubishi и грузовика произошла днем в пятницу на 97-м километре трассы Сургут — Когалым в Сургутском районе.

"В настоящее время известно о трех погибших", — заявили в УМВД.

Отмечается также, что сотрудники полиции в данный момент работают на месте ДТП, выясняя все причины и обстоятельства произошедшего.