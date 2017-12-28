Экс-директор "Меньшевика" заявил, что у него не было умысла на убийство

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Открывший стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" бывший директор предприятия Илья Аверьянов заявил, что у него не было умысла на убийство, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте Аверьянова.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице.

"Когда ко мне ворвались люди, я сделал предупредительный выстрел, то один из захватчиков попытался отобрать у меня оружие, и я выстрелил еще раз и попал в человека, которого я не знал. Это была случайность, умысла убивать у меня не было. Сейчас у меня тяжелое сердце, так как это грех", — сказал Аверьянов.

По словам обвиняемого, он покинул место преступления, чтобы врачи могли оказать помощь раненому. "Он был ранен, и медсестра сказала, что если я уйду, то они смогут подойти к раненому", — пояснил экс-директор.

Он добавил, что фабрика "Меньшевик" была подвергнута рейдерскому захвату.

"Фабрика "Меньшевик" была построена мной, сейчас произошел рейдерский захват. В апреле захватчики уже пытались отобрать фабрику и избили меня, 27 числа я увидел, что они настроены более серьезно, ломали оборудование. Я вооружился "Сайгой". Борьба за фабрику продолжается, фабрику я не сдам", — заключил Аверьянов.