Источник: следствие в четверг попросит суд об аресте стрелка с "Меньшевика"

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (47)

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Следствие в четверг будет просить суд об аресте мужчины, задержанного за стрельбу на фабрике "Меньшевик" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ему было предъявлено обвинение, сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте", — сказал собеседник агентства.

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице.