Источник: следствие в четверг попросит суд об аресте стрелка с "Меньшевика"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Следствие в четверг будет просить суд об аресте мужчины, задержанного за стрельбу на фабрике "Меньшевик" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ему было предъявлено обвинение, сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте", — сказал собеседник агентства.
По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице.