Задержанный в РФ по подозрению в шпионаже норвежец работал на спецслужбы

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Норвегии был сотрудником спецслужб, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг. Он находится в России по туристической визе. Шестого декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж", — сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Лефортовским районным судом гражданину Норвегии определена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Посольство Норвегии в Москве было проинформировано о произошедшем в установленном порядке. В настоящий момент господин Берг находится в следственном изоляторе "Лефортово". Ему предоставлены все предусмотренные законом права, в том числе помощь адвоката, переводчика, консульские встречи и медицинское обслуживание. Жалоб или каких-то претензий со стороны подследственного не поступает", — добавила Захарова.

При этом она исключила вероятность, что данный инцидент "глобально" повлияет на российско-норвежские отношения.

"Что касается какого-то глобального удара по отношениям, я думаю, что это совершенно не тот случай, который можно так характеризовать. У нас развиваются отношения с Норвегией в различных областях. Такое случается, это неприятно, соответственно, и законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае", — сказала официальный представитель МИД РФ.