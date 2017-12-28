Полицейские изъяли около 11 кг метилэфедрона у двух приезжих в Москве

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Около 11 килограммов метилэфедрона изъяли полицейские в Москве и задержали двоих подозреваемых в покушении на их сбыт, сообщается на сайте МВД РФ.

Сотрудники столичного ГИБДД задержали двух приезжих мужчин в возрасте 24 и 29 лет по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Отмечается, что инспекторы ДПС остановили автомобиль, водитель и пассажир которого нервничали и отказывались отвечать на вопросы, из-за чего было принято решение о проведении досмотра транспортного средства. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли несколько пакетов с неизвестным веществом.

"Согласно проведенному исследованию изъятое оказалось метилэфедроном общей массой около 11 килограммов. Установлено, что синтетический наркотик предназначался для дальнейшего сбыта", — говорится на сайте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".