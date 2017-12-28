В Москве проверяют станцию метро "Октябрьская" после звонка о "минировании"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты приступили к проверке помещений на радиальной станции метро "Октябрьская" в Москве после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Проводится проверка на станции метро "Октябрьская" радиальная из-за угрозы взрыва", — сказал собеседник агентства.

По его словам, метро продолжает работать в штатном режиме.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.