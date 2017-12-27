В Нальчике при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Нальчике, откуда эвакуировали около 80 жильцов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что в 17.27 мск среды на улице Гагарина в Нальчике загорелась квартира на пятом этаже девятиэтажного дома на площади 40 квадратных метров. Из дома эвакуировано 78 человек.

"Пожар локализован, в результате погиб один человек – мужчина", — сказал Беров.

По данным МЧС, в ликвидации пожара задействованы 27 человек и семь единиц техники. Количество пострадавших уточняется.