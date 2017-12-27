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Происшествия

Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

18:4127.12.2017
(обновлено: 19:08 27.12.2017)
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© Depositphotos / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы. Архивное фотоМужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Верховный суд России получил иск юристов Telegram об отмене приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений, сообщается в карточке дела.

Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Дуров рассказал о давлении со стороны ФБР

Иск поступил в суд 26 декабря и его передали судье. Примет ли суд иск к рассмотрению, решится в течение трех дней, пояснили РИА Новости в пресс-службе ВС.

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года. Этот документ утверждает порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования сообщений.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ
По мнению юристов, приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может ограничиваться только при определенных условиях и в строгом соответствии с законом.

В октябре мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за то, что тот отказался представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Адвокаты мессенджера заявляли, что Telegram не отреагировал на запрос, поскольку считал его незаконным и технически невыполнимым.

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Происшествия
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Гражданин России
С их "иском" слать так, чтобы не вернулись! И если не хотят соответствовать законам России - заблокировать к чёртовой матери раз и навсегда!
19:35
27.12.2017
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ivstlngrd
За содействие терроризму надо было прикрыть до суда, а там его "пристроили бы" в нужный угол. Оттуда бы и подавал жалобы.
19:26
27.12.2017
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