Верховный суд зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Верховный суд России получил иск юристов Telegram об отмене приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений, сообщается в карточке дела.

Иск поступил в суд 26 декабря и его передали судье. Примет ли суд иск к рассмотрению, решится в течение трех дней, пояснили РИА Новости в пресс-службе ВС.

Представляющая мессенджер правозащитная группа "Агора" просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года. Этот документ утверждает порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования сообщений.

По мнению юристов, приказ противоречит уголовно-процессуальному законодательству, так как тайна переписки может ограничиваться только при определенных условиях и в строгом соответствии с законом.

В октябре мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за то, что тот отказался представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Адвокаты мессенджера заявляли, что Telegram не отреагировал на запрос, поскольку считал его незаконным и технически невыполнимым.