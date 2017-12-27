Суд закрыл от СМИ процесс по аресту экс-главы управления СК по ЦАО Москвы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы закрыл от прессы и слушателей процесс по аресту начальника правового отдела "Роснефти", бывшего главы следственного управления СК России по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы.

"Суд удовлетворяет данное ходатайство", — сказала судья Елена Галиханова.

В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в правовой отдел "Роснефти".

Источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщал, что Крамаренко был допрошен по делу в качестве свидетеля и "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах". Такие погоны из трех арестованных офицеров носил лишь бывший первый замглавы главка СК по Москве Денис Никандров. Помимо последнего, в СИЗО оказались два полковника — руководитель управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

По версии следствия, они получили взятку от "криминального авторитета" Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) за смягчение обвинения другому "авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).