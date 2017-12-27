Воробьев рассказал о выплатах родным погибших и пострадавших в ДТП в Москве

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что произведены все выплаты родным погибших и пострадавшим в результате аварии с автобусом в Москве около станции метро "Славянский бульвар".

"Да, и Москва, и Московская область", — сказал Воробьев РИА Новости, отвечая на вопрос, все ли выплаты совершены.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. По уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.