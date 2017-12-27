На фабрике "Меньшевик" в Москве захватили заложников, один человек погиб

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (14)

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы открыл стрельбу в здании и захватил несколько человек в заложники. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате один человек погиб, еще двое ранены. Сколько всего человек удерживает подозреваемый, пока неизвестно.

Полицейские оцепили район и пытаются установить с ним контакт. Пока он не отпускает раненых.

Мужчина передвигается по территории фабрики и оказывает сопротивление при задержании.

Ранее в полиции рассказали, что сегодня утром на улице Иловайская произошел конфликт "между хозяйствующими субъектами". Один из его участников выстрелил в оппонента.

Возбуждено уголовное дело.

"Меньшевик" была основана в 1999 году и занимается производством кондитерских изделий для детей.