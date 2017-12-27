Занятия в школах Магадана отменили из-за штормового ветра

МАГАДАН, 27 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магадана в среду отменили занятия второй смены во всех школах города из-за штормового ветра, порывы которого достигают 30 метров в секунду, сообщил РИА представитель ГУ МЧС России по Магаданской области.

Спасатели накануне разослали экстренное предупреждение о приходе мощного циклона сразу в несколько районов Магаданской области и в Магадан. Он принес с собой снегопады и штормовой ветер.

"Ветер, как и прогнозировалось, усиливается. Так что городские власти приняли решение об отмене занятий в школах. В свою очередь, спасатели рекомендовали жителям Магадана не выезжать за пределы населенных пунктов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, циклон хозяйничает на территории почти всей Магаданской области.

"Главное управление (МЧС) и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. Всего для реагирования на возможные ЧС и происшествия спланирована группировка в составе семисот человек. И более двухсот единиц техники", — рассказал собеседник агентства.