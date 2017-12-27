Дело Шакро Молодого: источник сообщил о задержании бывшего сотрудника СК

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ФСБ задержала руководителя юридического отдела "Роснефти", экс-главу следственного управления СК Москвы по Центральному административному округу Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Задержали (экс-главу следственного управления СК Москвы по Центральному административному округу города Москвы, а ныне главу юридического отдела "Роснефти" Алексея) Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого", сказал источник.

По его словам, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Крамаренко меры пресечения.

Сведения о задержании Крамаренко подтвердил источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Калашова генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

В марте сообщалось, что бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, который уволился после начала расследования дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от Шакро Молодого и числящийся по нему свидетелем, устроился на работу в правовой отдел российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Дело Захария Калашова

Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, был арестован в июле 2016 года по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Всего по объединенному делу о двух вымогательствах проходят 14 человек: двое попали под суд посмертно (они были убиты в перестрелке), 11 обвиняемых, включая Шакро и криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец, содержатся в СИЗО, а экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, работавший в ЧОП Андрея Кочуйкова, под домашним арестом.

Максименко, Ламонову и Никандрову инкриминируется получение от Калашова взятки в размере 500 тысяч евро. Эти деньги стали платой за облегчение обвинения Кочуйкову, а также за его выход из следственного изолятора.

Калашов в октябре заявил, что отрицает вину в организации вымогательств и держании преступного "общака". Кочуйков также отрицает вину в участии в преступной группе Калашова.