МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ФСБ задержала главу юридического отдела "Роснефти", бывшего руководителя следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого, сообщил РИА Новости источник агентству источник в правоохранительных органах.

"Задержали (экс-главу следственного управления СК Москвы по ЦАО, а ныне главу юридического отдела "Роснефти" Алексея) Крамаренко по делу о взятке от Шакро Молодого. Следствие планирует выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказал источник.

Информацию о задержании Крамаренко подтвердил источник, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым.

В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от "вора в законе" Шакро Молодого и проходящий по этому делу как свидетель, устроился на работу в правовой отдел компании "Роснефть".

Максименко, Ламонов и Никандров обвиняются в получении от Захария Калашова (Шакро) 500 тысяч евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета прошлого года.